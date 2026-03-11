Руткаускас объяснил, почему ЕСОО не занимается утилизацией жиров и илов

В Калининградской области до сих пор не появилось предприятий по приёму и переработке илов и жиров с промышленных предприятий, и значительная часть отходов, скорее всего, незаконно вывозится в леса и в поля. Об этом на заседании комитета по экологии и природопользованию в Калининградской Торгово-промышленной палате сообщил председатель КТПП Феликс Лапин. При этом самое крупное предприятие, владеющее мусорными полигонами, — ЕСОО — не готово принимать жидкие илы и жиры, чтобы не провоцировать возмущения общественности. Об этом сообщил директор ЕСОО Виталий Руткаускас.

«Мы получили лицензию, у нас есть „Фактор-500“ (термодеструкционная установка — прим. „Нового Калининграда“), который может обезвреживать данные жировые отходы. Но мы ушли от этого и будем применять [его] только на полигоне для обезвреживания фильтрата. Потому что у населения есть социальное напряжение по Советску — они против категорически. Мы пошли на эти меры: будем заниматься только нашей внутренней хозяйственной деятельностью. Хотя могли составить также конкуренцию и повлиять на цену», — заявил Руткаускас.

Феликс Лапин в свою очередь напомнил, что в Калининградской области работает около 1000 очистных установок различной мощности, илы из которых необходимо утилизировать. Кроме того, проблемы есть и предприятия пищевой промышленности, перманентно образующие жировые отходы.

«Сегодня приезжают ребята лихие, показывают лицензию на перевозку отходов, забирают... И куда они их везут, никто не понимает и никто не знает. Сколько у нас юридически полигонов, которые принимают жировые отходы? Ноль?» — поинтересовался Лапин.

Ответа он не получил, но представители ЕСОО и минприроды молчаливо дали понять, что это правда.

В августе 2024 года Лапин заявлял, что в Калининградской области после отказа полигонов ТБО принимать иловые и жировые отходы существовала реальная опасность остановки пищевых производств. При этом, как сообщил президент КТПП, альтернативный вариант утилизации, сжигание, существенно дороже вывоза.
