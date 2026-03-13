Малооблачно и +16°C: погода в Калининградской области 13 марта

Днём в пятницу, 13 марта, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +16°C. Атмосферное давление — 758 мм, ветер южный, 5 м/с.



Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +13°C, на востоке области +17°C. На всей территории области осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу безоблачно. Температура утром +2°C, днём +16°C, вечером +12°C. Влажность составит до 100%, давление — 762 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.