Малооблачно и +16°C: погода в Калининградской области 13 марта

Днём в пятницу, 13 марта, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +16°C. Атмосферное давление — 758 мм, ветер южный, 5 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +13°C, на востоке области +17°C. На всей территории области осадки не ожидаются.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу безоблачно. Температура утром +2°C, днём +16°C, вечером +12°C. Влажность составит до 100%, давление — 762 мм.
Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в пятницу днём в Калининграде и области воздух прогреется до +13...+16°C (у побережья до +12...+14°C, на Куршской и Балтийской косе до +8...+13°C), малооблачно, без осадков. Вечером +5...+10°C. «Ветер в течение суток южный и юго-восточный, слабый/умеренный (2-8 м/с), днём умеренный/свежий (4-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 762 до 756 мм рт.ст.», — рассказывают метеолюбители.