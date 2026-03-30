В КЖД рассказали об изменениях вечерних электричек в Светлогорск

В КЖД рассказали об изменениях вечерних электричек в Светлогорск

С 4 апреля на Светлогорском направлении Калининградской железной дороги изменится расписание движения двух вечерних пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.

«Пригородный поезд № 6724, отправляющийся ежедневно со станции Светлогорск-2 в 19:57, будет курсировать только по рабочим дням», — сообщили в пресс-службе.

При этом поезд № 6726, отправлявшийся по рабочим дням в 20:36 со станции Светлогорск-2 до Южного вокзала Калининграда, наоборот, перейдет на ежедневный режим работы.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter