Проект реконструкции очистных сооружений в Гурьевском округе прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект реконструкции комплекса очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков полной биологической очистки для Калининградской ТЭЦ-2. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Реконструкция запланирована по адресу: Гурьевский городской округ, п. Луговое, ул. Энергетическая, 1. В качестве экспертной организации выступило ООО «СибСтройЭксперт» (Красноярск). Проектную документацию готовило ООО «Компания ПроектЭнергоИнжиниринг» (Москва). Технический заказчик — АО «Интер РАО-Электрогенерация» (Москва). Указанный застройщик — филиал «Калининградская ТЭЦ-2».
Положительное заключение получено 30 марта 2026 года. Форма экспертизы — негосударственная.