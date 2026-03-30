Калининградская область опустилась в рейтинге регионов по строительству жилья

По итогам 2025 года Калининградская область опустилась в рейтинге российских регионов по строительству жилья с пятого на восьмое место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

В 2025 году в области ввели 1220 тыс. кв. м жилья — на 1000 кв. метров меньше, чем в 2024-м. Удельный вес регионального объёма введённого жилья в общероссийском не изменился и составил 1,1%. На каждого жителя было введено 1,181 кв. м общей площади жилья.

По данным официальной статистики, объём ввода жилья в России 2025 году составил 108,1 млн кв. м, что на 0,4% выше, чем в 2024 году. При этом темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 1,96%, а жилых домов, построенных населением, наоборот, выросли на 2,04%. В пересчёте на одного жителя России было введено 0,74 кв. м жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы.

По итогам прошедшего года Ленинградская область сохранила лидирующую строчку в рейтинге с результатом 2,05 кв. м введённого жилья на одного человека, что немного выше, чем в предыдущем году.

В замыкающую рейтинг группу, как и год назад, вошли не только представители Дальнего Востока и Крайнего Севера, но и Сибири. Меньше всего жилья в пересчёте на жителя в 2025 году введено в Магаданской области (0,118 кв. м на человека) и Мурманской области (0,149 кв. м на человека).

В Москве по итогам 2025 года объём ввода жилья составил 0,558 кв. м на одного жителя, что соответствует 54-му месту, а в Санкт-Петербурге — 0,476 кв. м на одного жителя (69-е место).

Рейтинг был подготовлен по данным официальной статистики. Регионы проранжированы по объёму ввода жилья на одного жителя в 2025 году. Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.