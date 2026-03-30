В полях Багратионовского района расставили ловушки для «черных копателей»

Калининградские «черные копатели» пожаловались, что их автомобили все чаще стали попадаться в ловушки, расставленные в полях и на второстепенных дорогах неизвестными. Ловушки, судя по фотографиям, опубликованным на «Форуме копателей Калининграда», представляют собой вкопанные в землю стальные конструкции с заостренными шипами.

«Посёлок Чехово, минус два колеса. День не удался. Будьте осторожны. Прям на дороге. Если [ехать] с Лугового, за поселком Чехово поворот налево», — написал один из пострадавших.

Комментаторы подтвердили, что подобные ловушки в виде заточенных крестовин из стальной арматуры уже встречались в районе Чехово и в этом, и в прошлом году.

Сами копатели предполагают, что установить их могли фермеры, на чьих полях регулярно проводятся несанкционированные раскопки.