Движение по Советскому проспекту в ночное время планируют временно ограничить

Изображение: скриншот «Яндекс Панорам»
Движение в районе перекрёстка Советского проспекта с улицами Яналова и Гайдара планируют ограничить в ночь с 3 на 4 апреля. Ограничения связаны с перекладкой водопроводной сети. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда в пятницу, 13 марта.

«С 19 часов 3 апреля до 8 часов 4 апреля будут закрыты для движения средняя и правая полосы направлением к центру города за 50 метров перед пересечением с Гайдара/ Яналова до въезда на перекрёсток», — говорится в сообщении.

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию ООО «Чистоград Строй».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

