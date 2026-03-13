Движение по Советскому проспекту в ночное время планируют временно ограничить

Движение в районе перекрёстка Советского проспекта с улицами Яналова и Гайдара планируют ограничить в ночь с 3 на 4 апреля. Ограничения связаны с перекладкой водопроводной сети. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда в пятницу, 13 марта.

«С 19 часов 3 апреля до 8 часов 4 апреля будут закрыты для движения средняя и правая полосы направлением к центру города за 50 метров перед пересечением с Гайдара/ Яналова до въезда на перекрёсток», — говорится в сообщении.

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию ООО «Чистоград Строй».