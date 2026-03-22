Минцифры о карте калининградца: проект еще не запущен

Проект «Карта калининградца» еще не запущен в массовое использование. Жителям, которые ожидают внедрения карты, нужно следить за новостями. Об этом сообщило министерство цифровых технологий и связи Калининградской области, отвечая на вопрос подписчицы на странице «ВКонтакте» губернатора Алексея Беспрозванных.

Женщина поинтересовалась, «когда появится давно обещанная жителям карта калининградца». «Проект „Карта калининградца“ ещё не запущен в массовое использование. Информация о запуске проекта и о том, как подключить карту, будет опубликована на сайте областного правительства: gov39.ru, а также в СМИ. Следите, пожалуйста, за новостями», — сообщило Минцифры.

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января 2025 года. Губернатор уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. Позже он отметил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.

В ноябре 2025 года правительство региона опубликовало проект постановления о создании государственной информационной системы «Карта жителя Калининградской области». Из документа стало известно, что оператором системы станет ГКУ «Центр цифровых технологий». Вице-премьер — министр экономического развития Вероника Лесикова ранее сообщила, что карта калининградца уже проходит тестирование и готовится к запуску в начале 2026 года.