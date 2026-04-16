В Калининграде на Радоницу пустят дополнительные автобусы к кладбищам

В Калининграде на Радоницу 21 апреля пустят дополнительные рейсы к кладбищам в районе пос. Цветково и Сазоновка. Об этом сообщает региональное мининфраструктуры в своей группе «ВКонтакте».

«В связи с увеличением пассажиропотока в направлении городских кладбищ в районе поселков Цветково и Сазоновка, 21 апреля 2026 года по маршруту автобуса № 146 „пос. Яблоневка — пос. Черемхово (через г. Калининград)“ вводятся дополнительные рейсы», — следует из сообщения ведомства.

Отправление в сторону пос. Черемхова от остановки «Проспект Калинина» запланировано на 7:12, 8:18, 9:11, 10:16, 11:15, 12:18, 13:20 и 14:13. В сторону пос. Цветково с площади Маршала Василевского автобусы отправятся в 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 и 14:30.