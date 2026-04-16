В Черняховске в многоквартирном доме произошел пожар с погибшей и пострадавшим

В Черняховске следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

16 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в результате пожара в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в переулке Дачном города Черняховска женщины. По данному факту Черняховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.

Личность погибшей установлена. Ей оказалась 36-летняя сожительница хозяина квартиры. Сам 43-летний владелец жилища с признаками отравления продуктами горения госпитализирован в лечебное учреждение. Следователем регионального управления СКР произведен осмотр места происшествия. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Вероятной причиной пожара явилась неосторожность при курении.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, в квартире горел диван на площади 4 квадратных метра. Пожарные спасли из огня мужчину и женщину и ликвидировали возгорание. Однако женщина скончалась в карете скорой помощи. На месте работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причину пожара устанавливают сотрудники органов дознания МЧС.