В Черняховске в многоквартирном доме произошел пожар с погибшей и пострадавшим

В Черняховске в многоквартирном доме произошел пожар с погибшей и пострадавшим
Фото пресс-службы регионального МЧС
Все новости по теме: Пожары

В Черняховске следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

16 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в результате пожара в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в переулке Дачном города Черняховска женщины. По данному факту Черняховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.

Личность погибшей установлена. Ей оказалась 36-летняя сожительница хозяина квартиры. Сам 43-летний владелец жилища с признаками отравления продуктами горения госпитализирован в лечебное учреждение. Следователем регионального управления СКР произведен осмотр места происшествия. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Вероятной причиной пожара явилась неосторожность при курении.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, в квартире горел диван на площади 4 квадратных метра. Пожарные спасли из огня мужчину и женщину и ликвидировали возгорание. Однако женщина скончалась в карете скорой помощи. На месте работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причину пожара устанавливают сотрудники органов дознания МЧС.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter