В Светлогорске установили контейнеры для раздельного сбора мусора

Фото: пресс-служба регионального правительства
Светлогорск стал первым городом на побережье, присоединившимся к региональному пилотному проекту по раздельному сбору мусора. Соответствующее трёхстороннее соглашение подписали министерство природных ресурсов и экологии области, региональный оператор по обращению с отходами АО «ЕСОО» и администрация округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В городе оборудовали пять специализированных площадок. На них установили 20 контейнеров для раздельного сбора стекла, бумаги, металла и пластика. Площадки расположены по адресам: улицы Сосновая, 5, Фрунзе, 1, Дачная, 4, Пригородная, 42 и Пионерская, 30. Региональный оператор будет отвечать за вывоз отсортированных отходов и их доставку на переработку.

Пользоваться контейнерами жители смогут с 18 апреля. Ожидается, что проект охватит более 5,5 тысячи человек.

Пилотный проект по раздельному накоплению ТКО стартовал в регионе 1 февраля 2020 года на территории Калининграда. 

