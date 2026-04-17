Младенческая смертность в России обновила очередной исторический минимум

Младенческая смертность в России уже несколько лет обновляет исторический минимум. 21 регион страны имеет показатель ниже 3 промилле. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на итоговой коллегии министерства, передает «Интерфакс».

«В рамках федерального проекта „Охрана материнства и детства“ нацпроекта „Семья“ мы будем добиваться дальнейшего снижения младенческой смертности, которая уже несколько лет подряд обновляет исторические минимумы. Уже сегодня 21 регион имеет показатель ниже 3 промилле», — сказал он.

Доля вставших на учет беременных женщин, обратившихся в медорганизации в ситуации репродуктивного выбора и получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, составляет в 2026 году 23%. Доля женщин, проживающих в сельской местности и получивших медпомощь в женских консультациях, достигла 25%.

Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья составил 35%, следует из презентации.