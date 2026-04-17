СК: передано в суд дело двух подростков, за деньги сотрудничавших с террористами

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних жителей Полесского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Преступление выявлено областным УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2025 году подростки в мессенджере для мгновенного обмена сообщениями вступили в переписку с неустановленным лицом, действующим от имени запрещенной в России террористической организации. За денежное вознаграждение, перечисляемое им в криптовалюте, обвиняемые фотографировали и передавали куратору координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в городе Гурьевске. По данным следствия, за «работу» подростки получили в общей сложности 25 тыс. рублей.

На время предварительного следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.