СК: передано в суд дело двух подростков, за деньги сотрудничавших с террористами

Все новости по теме: Терроризм
В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних жителей Полесского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Преступление выявлено областным УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2025 году подростки в мессенджере для мгновенного обмена сообщениями вступили в переписку с неустановленным лицом, действующим от имени запрещенной в России террористической организации. За денежное вознаграждение, перечисляемое им в криптовалюте, обвиняемые фотографировали и передавали куратору координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в городе Гурьевске. По данным следствия, за «работу» подростки получили в общей сложности 25 тыс. рублей.

На время предварительного следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter