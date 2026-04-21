Минпромторг предложил платить сборы за смартфоны и ноутбуки

Минпромторг предложил платить сборы за смартфоны и ноутбуки

Минпромторг РФ предложил установить технологический сбор для электроники: 250 рублей на смартфоны и 500 рублей на ноутбуки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы министерства.

По данным издания, Министерство разработало порядок, размер и сроки выплаты технологического сбора, который начнет взиматься с ноутбуков и смартфонов с 1 сентября 2026 года. Платеж должны будут вносить производители и поставщики техники — юридические лица и индивидуальные предприниматели, им предстоит уплачивать его до допуска продукции к продаже. После подачи уведомления о вводе товара в оборот система в течение трех дней рассчитает сумму платежа, который необходимо будет оплатить в течение 10 рабочих дней. В случае своевременной оплаты продажа товара будет разрешена.

«Согласно материалам, сбор также может составить 100 рублей для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой и 25 рублей для других телефонных аппаратов», — отмечает РБК.

Документы были представлены на совещании Минпромторга с участниками рынка. Их содержание подтвердили в Ассоциациях торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники и интернет-торговли.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter