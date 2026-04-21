Минпромторг предложил платить сборы за смартфоны и ноутбуки

Минпромторг РФ предложил установить технологический сбор для электроники: 250 рублей на смартфоны и 500 рублей на ноутбуки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы министерства.

По данным издания, Министерство разработало порядок, размер и сроки выплаты технологического сбора, который начнет взиматься с ноутбуков и смартфонов с 1 сентября 2026 года. Платеж должны будут вносить производители и поставщики техники — юридические лица и индивидуальные предприниматели, им предстоит уплачивать его до допуска продукции к продаже. После подачи уведомления о вводе товара в оборот система в течение трех дней рассчитает сумму платежа, который необходимо будет оплатить в течение 10 рабочих дней. В случае своевременной оплаты продажа товара будет разрешена.

«Согласно материалам, сбор также может составить 100 рублей для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой и 25 рублей для других телефонных аппаратов», — отмечает РБК.

Документы были представлены на совещании Минпромторга с участниками рынка. Их содержание подтвердили в Ассоциациях торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники и интернет-торговли.