За неделю жители Калининградской области перевели мошенникам более 28 млн рублей

За последнюю неделю от действий мошенников пострадали 17 жителей Калининградской области. Общий ущерб превысил 28,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Наибольшую сумму — 7,7 млн рублей — потеряла жительница Калининграда. По данным ведомства, злоумышленники убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в поимке террористов.

Капитан судна из Калининграда перевел на «безопасный счёт» более 3,1 млн рублей. В аналогичную схему поверили также генеральный директор предприятия и двое пенсионеров — они лишились 2,2 млн, 2,4 млн и 500 тыс. рублей соответственно.

Еще один случай произошел в Советске: пожилой мужчина перевел мошенникам 2,5 млн рублей, рассчитывая заработать на финансовой бирже.

У другого пенсионера из Калининграда похитили 2,7 млн рублей, убедив его в том, что он финансирует вооруженные силы иностранного государства.

В прокуратуре призвали жителей региона сохранять бдительность и не переводить деньги по указанию неизвестных лиц.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



