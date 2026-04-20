КЖД: «Эшелон Победы» начнет курсировать на Калининградской железной дороге 25 апреля

По Калининградской железной дороге 25 апреля начнет курсировать «Эшелон Победы». В 2026 году поезд посетит 12 станций региона. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.

Первыми эшелон встретят жители Балтийска — 25 апреля, в день 81-й годовщины взятия советскими войсками города-крепости Пиллау. Далее поезд проследует через Багратионовск, Ладушкин, Железнодорожный, Нестеров, Гусев, Черняховск, Знаменск, Гвардейск, Полесск и Советск.

«На станциях пройдут концерты с участием артистов Дворца культуры железнодорожников и местных творческих коллективов», — отметили в компании.

В составе поезда — паровоз серии Эр, а также передвижная экспозиция Балтийского флота. Посетители смогут увидеть два вагона-музея, образцы современного вооружения и раритетную технику времен Великой Отечественной войны, размещенную на платформах.

Завершится маршрут 4 мая на Южном вокзале Калининграда. С 10:00 до 17:00 эшелон будет работать в формате музейно-выставочного поезда, а в 16:00 запланирована праздничная программа с последующей торжественной отправкой состава.

«Проект „Эшелон Победы“ впервые был реализован на Калининградской железной дороге в 2025 году. Поезд на паровозной тяге побывал на 8 станциях. Проект получил множество положительных откликов, поэтому в 2026 году маршрут следования эшелона расширили до 12 станций, включив Гвардейск, Знаменск, Железнодорожный и Ладушкин», — сообщили в пресс-службе.

С расписанием прибытия «Эшелона Победы» можно ознакомиться на сайте КЖД.

