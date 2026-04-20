Минздрав: в Калининграде запускают годовой проект по профилактике когнитивных нарушений

В Калининграде 23 апреля стартует проект, направленный на профилактику и коррекцию когнитивного снижения у людей старше 50 лет. Программа рассчитана на год, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Врачи-неврологи, главный внештатный специалист по гериатрии, психиатры, нейропсихологи и другие специалисты поделятся знаниями на регулярных встречах», — отметили в ведомстве.

Занятия будут проходить как очно, так и онлайн. Очные встречи организуют в конференц-зале Собора Христа Спасителя на площади Победы, 2. Также для участников предусмотрена онлайн-платформа с доступом к лекциям и ежедневным заданиям, адаптированным под потребности пожилых людей.

В рамках программы планируется использовать арт-терапию, библиотерапию и кинотерапию. Кроме того, участники смогут проходить входную и итоговую диагностику когнитивных функций на базе Областной клинической больницы.

Присоединиться к проекту можно по предварительной записи — по телефону врача-психолога и логопеда учреждения.

Стартовое занятие состоится 23 апреля в 17:00.

[x]
