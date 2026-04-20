В Черняховске суд взыскал компенсацию за купленные инвалидом за свой счет лекарства

По иску прокуратуры Черняховска суд взыскал в пользу инвалида денежные средства, затраченные на приобретение лекарства. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что женщине, имеющей тяжелое хроническое заболевание, по рекомендации медучреждения был назначен для постоянного применения дорогостоящий лекарственный препарат. Однако с января 2025 года пациентка не обеспечивалась лекарством и вынуждена была приобретать его за свой счет.

По иску прокурора Черняховска суд взыскал с регионального министерства здравоохранения в пользу заявительницы денежные средства в размере 33,2 тыс. рублей. Исполнение решения суда поставлено на контроль. «Новый Калининград» обратился в региональный минздрав за комментарием.