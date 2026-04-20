«Искусство книги»: Музей искусств проведет мероприятия ко Всемирному дню книг

Фото: пресс-служба Музея искусств
Все новости по теме: Афиша

Калининградский музей изобразительных искусств анонсировал программу ко Всемирному дню книг и авторского права (12+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В рамках лекции-медиации «Искусство книги» гостей ждёт знакомство с редкими изданиями из музейного фонда, а также разговор о значении литературы и книги как исторического артефакта.

«Лектором выступит главный научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Лада Сыроватко. Встреча организована в формате живого диалога, где речь будет идти о важности литературы, её роли в развитии общества, книге как материальном свидетеле эпохи и историческом артефакте», — рассказывают в анонсе.

В рамках мероприятия посетителям покажут прижизненные издания Иммануила Канта, редкие книги XVIII–XIX веков, в том числе «Потерянный рай» Джона Мильтона, произведения Александра Дюма, а также издание «Житейские воззрения кота Мурра» Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Отдельное внимание уделят иллюстрациям Михаила Шемякина и графическим работам калининградского художника Александра Балабаева.

Мероприятия пройдут 23 апреля, начало — в 18:30. Стоимость билета составит 450 рублей.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

