«Искусство книги»: Музей искусств проведет мероприятия ко Всемирному дню книг

Калининградский музей изобразительных искусств анонсировал программу ко Всемирному дню книг и авторского права (12+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В рамках лекции-медиации «Искусство книги» гостей ждёт знакомство с редкими изданиями из музейного фонда, а также разговор о значении литературы и книги как исторического артефакта.

«Лектором выступит главный научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Лада Сыроватко. Встреча организована в формате живого диалога, где речь будет идти о важности литературы, её роли в развитии общества, книге как материальном свидетеле эпохи и историческом артефакте», — рассказывают в анонсе.

В рамках мероприятия посетителям покажут прижизненные издания Иммануила Канта, редкие книги XVIII–XIX веков, в том числе «Потерянный рай» Джона Мильтона, произведения Александра Дюма, а также издание «Житейские воззрения кота Мурра» Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Отдельное внимание уделят иллюстрациям Михаила Шемякина и графическим работам калининградского художника Александра Балабаева.

Мероприятия пройдут 23 апреля, начало — в 18:30. Стоимость билета составит 450 рублей.