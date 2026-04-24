В Калининградской областной научной библиотеке пройдёт акция «Окна Победы»

Фото: Калининградская областная научная библиотека
Калининградская областная научная библиотека объявила о проведении акции «Окна Победы». Анонс разместили в соцсетях учреждения.

«К священному празднику 9 Мая по доброй традиции в окнах Калининградской областной научной библиотеки „оживут“ фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. Портреты героев, чей подвиг стал нашей общей великой историей, увидит весь город. Фотопортреты дорогих вашему сердцу людей составят часть масштабной экспозиции на здании библиотеки», — говорится в сообщении.

Присоединиться к акции может каждый. Для этого необходимо с 27 апреля по 5 мая принести в библиотеку (по адресу пр. Мира 9/11) фотографии участников Великой Отечественной войны. Снимки отсканируют и сразу вернут. «Если вы не являетесь нашим читателем, пожалуйста, возьмите с собой паспорт», — напомнили в учреждении.

Торжественное открытие памятной галереи «Окна Победы» состоится 8 мая в 17:00 (0+).

Самое читаемое:

