ВТБ снизил первый взнос по рыночной ипотеке на ИЖС на 10%

Банк ВТБ снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с 30,1% до 20,1% годовых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«ВТБ упростил условия получения рыночной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). С 27 апреля минимальный первоначальный взнос снижен с 30,1% до 20,1% для всех объектов. Ранее такой уровень взноса был доступен при сделках с подрядчиками на проектном финансировании банка», — отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что ипотечные кредиты на ИЖС в ВТБ начинаются от 19,9% годовых. «Возможно получить до 60 млн рублей при строительстве в Москве, Санкт-Петербурге и областях, и до 30 млн рублей — в остальных регионах. Максимальный срок кредита — 30 лет. Деньги можно направить как на покупку участка и строительство „с нуля“, так и на строительство на уже имеющемся участке», — добавили в ВТБ.

Согласно оценке ВТБ, по итогам 2026 года выдачи ипотеки на частные дома могут вырасти на 25-30%, достигнув 35-40 тыс. сделок на общую сумму 220-250 млрд рублей.