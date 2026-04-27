В Калининградской области открыли горячую линию по вопросам клещевых инфекций

В Калининградской области с 27 апреля по 10 мая будет работать горячая линия по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты проконсультируют жителей по вопросам защиты от укусов клещей, действий при их присасывании, а также расскажут о симптомах клещевого вирусного энцефалита и порядке вакцинации. Кроме того, можно будет уточнить, куда обращаться при положительном результате исследования клеща и как работают профильные лаборатории.

В Калининграде звонки принимаются по телефонам: 8 (4012) 53-84-36, 57-03-32, 53-63-85.

Жители области также могут обратиться на горячие линии в муниципалитетах:

Неман: 8 (40162) 2-35-58;

Зеленоградск: 8 (40150) 3-29-59, 3-16-74;

Гусев: 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;

Черняховск: 8 (40141) 3-47-77, 3-46-55;

Багратионовск: 8 (40156) 3-20-03, 3-33-28;

Советск: 8 (40161) 3-56-43;

Гурьевск: 8 (4015) 3-10-66, 3-10-67.

Также круглосуточно работает единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).