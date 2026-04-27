В Калининградской области открыли горячую линию по вопросам клещевых инфекций

В Калининградской области с 27 апреля по 10 мая будет работать горячая линия по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты проконсультируют жителей по вопросам защиты от укусов клещей, действий при их присасывании, а также расскажут о симптомах клещевого вирусного энцефалита и порядке вакцинации. Кроме того, можно будет уточнить, куда обращаться при положительном результате исследования клеща и как работают профильные лаборатории.

В Калининграде звонки принимаются по телефонам: 8 (4012) 53-84-36,57-03-32,53-63-85.

Жители области также могут обратиться на горячие линии в муниципалитетах:

  • Неман: 8 (40162) 2-35-58;

  • Зеленоградск: 8 (40150) 3-29-59,3-16-74;

  • Гусев: 8 (40143) 3-27-66,3-48-31,3-35-23;

  • Черняховск: 8 (40141) 3-47-77,3-46-55;

  • Багратионовск: 8 (40156) 3-20-03,3-33-28;

  • Советск: 8 (40161) 3-56-43;

  • Гурьевск: 8 (4015) 3-10-66,3-10-67.

Также круглосуточно работает единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

