В Калининградскую область ввезли 35 тонн импортных орехов

Все новости по теме: Импорт
На территорию Калининградской области с начала года ввезли около 35 тонн импортных орехов. Основными поставщиками выступили Китай, Чили и Кот-д’Ивуар. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Основными поставщиками стали Китай, Чили и Кот-д’Ивуар, откуда ввезено 29 т грецких орехов, кешью и кокосовых орехов. Также на территорию области импортировано около 4 т кокосовых орехов и кешью из Вьетнама, Бразилии и Таиланда», — уточнили в пресс-службе.

Подкарантинная продукция следовала в сопровождении фитосанитарных сертификатов. От каждой партии специалисты ведомства отобрали образцы и направили в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Исследования установили, что грузы соответствуют фитосанитарным требованиям России. На основании лабораторных заключений территориальное управление Россельхознадзора выдало 38 актов карантинного фитосанитарного контроля.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

