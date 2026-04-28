Власти: 28 работников сферы соцзащиты получили жилищные сертификаты

В Калининградской области с 2025 года выдали 28 жилищных сертификатов работникам Центра социальной помощи семье и детям, соцпансионатов «Сосновая усадьба», «Советский», домов соцухода «Яблоневый сад», «Серебряный родник», «Солнечный ветер», Центра содействия семейному устройству детей «Наш дом» и соццентра «Два поколения». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Более 70% жилищных сертификатов уже реализовано: работники приобрели квартиры в Неманском, Гвардейском, Пионерском и других округах региона. Благодаря решению губернатора Алексея Беспрозванных порядок получения дополнительных мер социальной поддержки для представителей отрасли усовершенствован. На жилищные сертификаты имеют право не только молодые кадры, но и работники, посвятившие профессии долгие годы своей жизни», — отметила заместитель председателя правительства региона и министр соцполитики Анжелика Майстер. Из 28 получателей сертификата — пять сотрудников старше 60 лет, чей трудовой стаж в социальном учреждении составляет свыше 20 лет, добавила пресс-служба.

В 2026 году на предоставление жилищных сертификатов работникам сферы социальной защиты населения в областном бюджете предусмотрено более 42 млн рублей.

Жилищный сертификат на сумму 2,5 млн рублей могут оформить работники государственных учреждений социального обслуживания, не имеющие собственной недвижимости и занимающие ряд должностей. После получения выплаты для сотрудников до 60 лет действует условие продолжения трудовой деятельности в учреждении в течение минимум пяти лет, для сотрудников старше 60 лет, имеющих стаж работы более 20 лет, это требование не применяется. Срок действия сертификата составляет один год с момента его выдачи. Для оформления необходимо обратиться с заявлением и документами в Центр социальной поддержки населения.

Напомним, что в ноябре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных заявил о расширении мер поддержки для привлечения и удержания кадров в социальной сфере региона — от увеличения финансирования программы жилищных сертификатов до запуска строительства служебного жилья для работников образования, медицины, культуры и соцобслуживания.

Глава региона напомнил, что в социальной сфере заняты более 30 тыс. человек, а потребность в кадрах составляет около 1,5 тыс. специалистов. По его словам, за год дефицит удалось снизить примерно на 700 человек благодаря введению новых мер поддержки.