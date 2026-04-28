Суд приостановил работу центра соцобслуживания «Милосердие» на 90 суток

Гвардейский районный суд приостановил деятельность ООО «Центр социального обслуживания „Милосердие“» на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Основанием для разбирательства стали результаты плановой проверки регионального управления Роспотребнадзора, проведенной 15 апреля. Учреждение оказывает услуги по уходу за пожилыми людьми и инвалидами с проживанием.

«В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемических требований к организации питания, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении, а также нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. Среди них: плохо вымытая посуда, продовольственное сырье, которое принимается без товаросопроводительной документации, наличие кишечной палочки во взятой пробе (салат из овощей)», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, установлено, что в центре отсутствуют необходимые производственные помещения, оборудование и учетные журналы, сотрудники работают без спецодежды, контроль за качеством пищи не ведется.

Также нарушения зафиксированы в условиях проживания постояльцев. В частности, превышена допустимая плотность размещения, отсутствуют условия для маломобильных граждан, не соблюдаются требования к санитарной обработке помещений и личных вещей. Также выявлены проблемы с медицинским контролем — как у проживающих, так и у сотрудников.

Суд признал организацию виновной по статьям 6.3 и 6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток.

Постановление обращено к немедленному исполнению.

