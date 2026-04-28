В Калининградской области ввели ограничения на посещение лесов

С 27 апреля в Калининградской области начали действовать ограничения на посещение лесов. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Ограничения действуют по 17 мая включительно. В этот период запрещено:

• проведение культурно-массовых мероприятий в лесах;

• проезд транспортных средств в лесные массивы (кроме дорог общего пользования и для обеспечения охраны лесов);

• пребывание граждан в лесах (за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с лесом);

• разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ на территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к лесам.

«Просим жителей и гостей региона соблюдать введённые ограничения во избежание возникновения лесных пожаров и обеспечения безопасности! Берегите лес! Помните, что большинство возгораний происходит по вине человека», — отметили в минприроды.

Если вы заметили в лесу дым, немедленно сообщите об этом по номеру 112 или на прямую линию Центра тушения лесных пожаров — 8 (4012) 96-78-76, 93-90-07, 52-93-14.

20 марта Калининградскую область признали готовой к пожароопасному сезону в лесах. Регион прошёл внеплановую проверку Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу.