Во ВЦИОМ подсчитали долю жизнерадостных россиян

По сравнению с январём 2026 года доля жизнерадостных россиян выросла на 1 процентный пункт до 35%. В российском обществе доминирует позитивный эмоциональный фон, отмечают во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сдержанное настроение фиксируется у 22% (-3 п.п.), возбуждённое — у 18% (без изменений).

В апреле несколько выросла группа «Тревожных» (25%, +2 п.п.). При этом негативное эмоциональное состояние более проявлено у младших миллениалов, среди них 41% «Тревожных». Это поколение несёт на себе высокую социальную нагрузку — профессиональную, семейную, экономическую: тревога перестаёт быть фоновым переживанием и превращается в доминирующий эмоциональный режим, отметили в центре.

Также тревожному эмоциональному состоянию чаще подвержены активные интернет- пользователи (36%). Относительно январского опроса уровень тревоги у этой группы вырос на 6 п.п. Как правило, люди эмоциональнее реагируют на негативные новости, которые быстрее захватывают внимание и дольше удерживаются в памяти (включается так называемый негативный уклон, или негативный эффект). Находясь в интернете, люди активнее вовлекаются в негативный контент и готовы его передавать своему социальному окружению, в результате формируется информационный пузырь. Если в прошлом способность быстро реагировать на внешние «угрозы» помогала людям выживать, то сегодня она в большей степени вводит в состояние устойчивого стресса.

Опрос проведён 1 апреля 2026 года. В нём приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.