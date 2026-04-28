В Калининграде появился первый ботанический маршрут «Зеленое сердце города»

В Калининграде появился первый официальный ботанический маршрут «Зеленое сердце города» (0+) протяженностью 8,7 км. Прогулка от сквера Шиллера до Центрального парка займёт 3-4 часа с остановками для осмотра достопримечательностей и фотосъёмки. Об этом сообщила пресс-служба калининградского зоопарка.

Маршрут лучше всего проходить с апреля по сентябрь в сезон активного роста и цветения. Пешеходы смогут увидеть живые памятники природы с охранным статусом — реликтовые деревья возрастом более 100 лет, экзотические видами растений из Китая, Японии, Северной Америки, Гималаев, Европы и Средиземноморья.

С описанием к маршруту можно ознакомиться на сайте зоопарка. Онлайн-просмотр доступен на «Яндекс Картах».

Фото: Калининградский зоопарк