Облминздрав уточнил график работы медучреждений в майские праздники

Медицинские учреждения Калининградской области будут работать по изменённому графику в период майских праздников — с 1 по 3 мая и с 8 по 11 мая. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет функционировать по следующему графику:

— 1, 3, 9 и 10 мая — выходные дни;

— 2 и 11 мая в поликлинических отделениях лечебных учреждений медицинская помощь оказывается силами дежурной службы и службы неотложной помощи (по субботнему графику с 9.00 до 14.00).

При острой зубной боли жители смогут обратиться к дежурному врачу областной стоматологической поликлиники на улице Клинической, 69 в Калининграде.

Больницы и травмпункты в праздничные дни продолжат работу в круглосуточном режиме. Также без изменений будет работать региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф — вызвать скорую можно по телефонам 103 и 112. Горячая линия 122 также доступна круглосуточно.

Дополнительную информацию о графике работы амбулаторного звена можно будет найти на сайтах и в социальных сетях медицинских организаций.

С 12 мая все медучреждения вернутся к обычному режиму работы.



