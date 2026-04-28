В Минпросвещения назвали рекомендованные даты летних каникул

Летние каникулы в российских школах в 2026 году начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Базовые параметры учебного года устанавливаются на федеральном уровне. Занятия начинаются 1 сентября и завершаются не ранее 26 мая. При этом конкретные даты каникул носят рекомендательный характер, и школы могут корректировать график.

Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что в период каникул для школьников продолжат работу пришкольные лагеря и детские центры. Также запланированы спортивные и образовательные мероприятия.

Отдельный график предусмотрен для выпускников: завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов связано с проведением государственной итоговой аттестации. В министерстве подчеркивают, что летний период рассматривается как время восстановления и дополнительного развития, поэтому акцент делается на доступности различных форм занятости и отдыха для детей.

[x]
