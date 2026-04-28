Горвласти о «некачественном» троллейбусе: его сняли с линии на следующий день после пожара

Второй троллейбус компании «Транс-Альфа», доставленный в Калининград в декабре 2024 года вместе с тем, что сгорел 1 апреля этого года, был снят с линии на следующий день после пожара. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».



«Троллейбус был снят с линии в тот же день. Уже с прошлой недели троллейбус находится в Москве. Росстандарт проводит проверку всех механизмов и элементов, — сообщила Дятлова. — Мы будем ждать заключения Росстандарта. В зависимости от того, каково оно будет, мы будем предпринимать те или иные меры. Мы не можем влиять на экспертов, но нам бы хотелось получить такого рода заключение, чтобы мы могли вернуть транспортные средства на завод-изготовитель, получив компенсацию».

Чиновница также пояснила, что интервал между троллейбусами 7-го маршрута не увеличился, и пассажиры не заметили никаких проблем после того, как выбыли оба троллейбуса упомянутой компании.

«У нас 35 троллейбусов, они приобретены даже с запасом. Более того, старые не выведены из оборота, поэтому сбоев в расписании движения троллейбусов нет», — добавила она.

Отметим, что 27 апреля губернатор Алексей Беспрозванных назвал компанию «Транс-Альфа» «некачественным производителем» и потребовал вернуть транспортные средства изготовителю, купив взамен «нормальные».

«Нужно как минимум отдать троллейбусы, пусть они их изымают, — заявил глава регионе, вероятно, не подозревая, что троллейбусы уже отправлены на экспертизу. — Надо будет делать закупку и покупать нормальные троллейбусы. Поэтому до момента разбирательства троллейбусы эти не выводить на линию, потому что, как показывает практика, это некачественный производитель».

Губернатор отметил, что троллейбусы производства «Транс-Альфа» горели также в Калуге, Рыбинске, Ялте, Санкт-Петербурге и Братске.