В Калининградской области назвали самые подорожавшие продукты в марте

В Калининградской области в марте сильнее всего подорожали отдельные виды плодоовощной продукции. Об этом сообщает Калининградстат.

Виноград стал дороже на 11,62% (409,67 руб. за кг), помидоры — на 9,06% (333,4 руб.), а сладкий перец — на 6,76% (400,31 руб.). При этом сильнее всего снизились цены на свежие огурцы (-24,54%, 295,61 руб.), апельсины (-5,59%, 176,84 руб.) и бананы (-3,02%, 173,48 руб.).

В категории мясопродуктов цены выросли на свинину (+5,31%, 337,26 руб. за кг), баранину, (+2,28%, 704,42 руб.), говяжью и свиную печень (+2,4%, 308, 56 руб.). Снизились цены на мясные консервы для детского питания (-2,84%, 1554,39 руб. за кг), печень птицы (-1,18%, 316,41 руб.) и бескостную свинину (-1,02%, 511,51 руб.).

Из рыбопродуктов и морепродуктов цены стали выше на живую и охлажденную рыбу (+5,32%, 325,1 руб. за кг), рыбные консервы в томатном соусе (+3,68%, 576,65 руб.) и мороженую неразделанную рыбу (+1,39%, 464,88 руб.). На икру лососёвых рыб (-1,81%, 9762,26 руб.), мороженые креветки (-1,53%, 992,12 руб.) и солёную сельдь (-0,52%, 427,7 руб.) произошло снижение цены.

Среди хлеба и хлебобулочной продукции, круп и бобовых изменились цены на пшено (+3,33%, 80,58 руб.) и вермишель (+1,54%, 178,62 руб.). При этом снизились цены на манную крупу (-2,29%, 96,8 руб.), рис (-2,15%, 158,45 руб.) и хлопья из злаков (-2,03%, 567,04 руб.).

Помимо этого, выросли цены на куриные яйца (+9,64%, 139,88 руб. за десяток), шоколад (+4,15%, 1682,76 руб. за кг) и чёрный чай (+2,98%, 1942,48 руб. за кг). Цены снизились на зелёный консервированный горошек (-5,57%, 349,95 руб.), творожные глазированные сырки (-5,53%, 1245,52 руб. за кг) и йогурт (-4,28%, 297,42 руб.).