КГТУ заказал проект капремонта территории у КМРК

КГТУ заказал разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта дворовой территории учебного корпуса № 7 КМРК по адресу: ул. Красооктябрьская, 9а. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка осуществлена у единственного поставщика 30 апреля. Договор заключили с ООО «Аминут». Стоимость работ — 260 тысяч рублей. Разработать проект необходимо до 20 мая 2026 года.

Согласно данным онлайн карт, по указанному адресу находится территория рядом с бывшим фонтаном у «мореходки».

Напомним, сквер у КМРК в качестве «социальной нагрузки» должен реконструировать инвестор — группа компаний «Эталон». Территорию закрыли на «редевелопмент» ещё в августе 2025 года. Как сообщила пресс-служба правительства области в ответ на официальный запрос «Нового Калининграда», благоустройство затянулось из-за погодных условий и работы, связанной с археологией. Срок завершения работ сдвинулся с апреля на июль 2026 года.



