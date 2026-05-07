Дятлова сообщила о начале земляных работ в будущем сквере на Флотской

В Калининграде начались земляные работы на территории будущего сквера на улице Флотской. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова в своем телеграм-канале.

По ее словам, сейчас подрядчик выполняет один из самых сложных этапов благоустройства — специалисты прокладывают сети электроснабжения и системы «Безопасный город», а также обустраивают колодцы.

После завершения этих работ в сквере начнут укладывать пешеходные дорожки. Власти рассчитывают улучшить транзитную связь от школы до Московского проспекта. На территории также планируют установить качели с навесами, скамейки и урны, провести озеленение.

Как сообщила Дятлова, ранее сквер включили в перечень объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас жители могут выбрать общественные пространства для благоустройства в следующем году. Голосование продлится до 12 июня, в нём участвуют 33 объекта. Проголосовать можно с помощью волонтёров на информационных точках в торговых центрах «Европа», «Плаза» и в супермаркете «Виктория» на площади Калинина или по ссылке.

Напомним, осенью 2019 года зелёную зону в районе улиц Флотской, Крымской и Московского проспекта предложили назвать сквером Подводников (в память о погибших подводниках с атомной подводной лодки «Курск»). Территория дважды участвовала в общественном голосовании на проведение благоустройства, первое место так и не заняла, но власти всё же решили её благоустроить. Изначально работы планировали провести в течение 2025 года.

О том, что подрядчик завершает разработку проекта благоустройства сквера на улице Флотской, стало известно в октябре 2023 года. В зелёной зоне предусмотрены разные виды пешеходного покрытия и мемориал погибшим подводникам. Проект был представлен главным архитектором Калининграда Андреем Анисимовым в эфире Центра развития «ГорПросвет». Он отметил, что сквер ранее не имел никакой функции, кроме транзитной, однако в мэрии захотели сделать акцент на мемориальной составляющей.

Площадь территории сквера в нынешнем виде составляет 0,6 га, площадь запланированного благоустройства — около 0,8 га. В августе 2024 года власти заказали проект реконструкции этой зелёной зоны. С подрядчиком — компанией «Проекткант» — заключили контракт на 1,3 млн рублей. Проект благоустройства сквера прошёл госэкспертизу в сентябре 2025 года. В октябре глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что работы могут закончить в 2026 году, если начнут в 2025-м. Указанное в документации к закупке количество этапов — семь.

Контракт на благоустройство сквера власти заключили с петербургской компанией «Меркурий» в феврале 2026 года. Стоимость работ составила 57,2 млн рублей. Контракт необходимо исполнить до 11 сентября 2026 года.