На юге России приостановили работу 13 аэропортов после атаки БПЛА

На юге России временно приостановили работу 13 аэропортов после атаки беспилотников на административное здание филиала «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

По данным ведомства, из-за попадания БПЛА была скорректирована работа регионального центра, который отвечает за управление воздушным движением на юге страны. В Минтрансе уточнили, что сотрудники находятся в безопасности, а специалисты проверяют работоспособность оборудования.

На фоне инцидента временно прекращена работа аэропортов в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. Совместно с Росавиацией, аэропортами и авиакомпаниями сейчас корректируется расписание рейсов.

В Минтрансе заявили, что дополнительную информацию о дальнейшей работе аэропортов планируют опубликовать в 11:00 по московскому времени.

