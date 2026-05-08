Авиакомпании сообщили о возобновлении полётов на юг России

Авиакомпании начали поэтапно возобновлять рейсы из аэропортов юга России и в обратном направлении. Первые вылеты уже зафиксированы из Екатеринбурга, Москвы (Шереметьево), Астрахани и Минеральных Вод, пишут «Ведомости».

«Аэрофлот» объявил, что поэтапно приступает к выполнению рейсов. После 16:00 мск авиакомпания намерена обеспечить выполнение полётов согласно изначальному расписанию с учётом ограничений на вылет и прилёт в аэропортах.

«Победа» заявила о намерении выполнить полёты в соответствии со скорректированным расписанием из-за ограничений после 17:00 мск. Перевозчик призвал пассажиров проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт.

S7 Airlines сообщила, что выполнит все запланированные рейсы 9 мая по направлению из Москвы и Новосибирска в Волгоград, Владикавказ, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи и обратно.

Ранее в пятницу, 8 мая, на юге России временно приостановили работу 13 аэропортов после атаки беспилотников на административное здание филиала «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону.

