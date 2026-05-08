В Калининграде расширили зону ограничений для самокатчиков 8 и 9 мая

Зона запрета для самокатчиков на период Парада Победы в центре Калининграда будет изменена. Она начнет действовать с 19:00 8 мая до 23:00 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В границах запретной зоны нельзя будет передвигаться на прокатных самокатах, завершать поездку и оставлять СИМ на парковке.

Ранее сообщалось, что в центре Калининграда на весь период майских праздников вводятся ограничения на передвижение по улицам. Они начали действовать в 14:00 2 мая и должны были продлится до 15:00 9 мая. Зоны ограничений при этом были меньше.

