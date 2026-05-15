КЖД сообщила об изменении расписания поездов из Калининграда в Москву и Адлер 18 мая

Расписание пассажирских поездов дальнего следования в сообщении Калининград — Москва и Калининград — Адлер изменится 18 мая из-за ремонтно-путевых работ на Литовской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.

Поезд № 148 Калининград — Москва отправится с Южного вокзала на 3 часа 24 минуты позже обычного — в 23:59 по местному времени. Поезд № 360 Калининград — Адлер отправится с Южного вокзала в 22:49, что на 4 часа 57 минут позже привычного времени отправления. Далее поезда будут следовать по измененному расписанию.

Актуальную информацию о расписании можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, в железнодорожных кассах и по телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.

Напомним, 3 мая ночью на станции Еся Литовской железной дороги в результате схода подвижного состава была повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение всех поездов на участке было остановлено на несколько часов, возобновлено после обеда. В связи с ремонтными работами поезд № 147 сообщением Москва — Калининград прибыл на Южный вокзал 5 мая с опозданием.
