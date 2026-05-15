Беспрозванных: в 2025 году в регионе одновременно открыли пять новых объектов образования

В Калининградской области в 2025 году одновременно ввели в эксплуатацию пять новых объектов образования — четыре школы и один детский сад, что по словам губернатора Алексея Беспрозванных является «достаточно высоким показателем». Об этом глава региона сообщил во время своего ежегодного отчета 14 мая.

По словам губернатора, за последний год в области также выросло число студентов среднего профессионального и высшего образования — более чем на 1,1 тыс. человек. Помимо этого, Беспрозванных сообщил, что уровень занятости выпускников программ СПО в регионе составляет 96,4%, а выпускников вузов — 82,2%.

«В целом неплохие показатели, но по высшему образованию у нас тоже есть над чем поработать», — заявил губернатор, добавив, что поручил профильному министерству разработать дополнительные программы в этой сфере.

Отдельно глава региона остановился на подготовке кадров для ключевых отраслей экономики. По его словам, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в области создали образовательно-производственные кластеры в сфере машиностроения и рыбной отрасли. Как пояснил Беспрозванных, на это был запрос от отрасли.

В 2026 году власти планируют создать новые кластеры в сфере электротехнической промышленности, сельского хозяйства и педагогики. Губернатор отметил, что в их работе активно участвует бизнес, который вкладывает «и средства, и время, и усилия» в подготовку квалифицированных специалистов.

Во время отчета Беспрозванных также затронул тему молодежной политики. Он сообщил, что в Калининградской области сегодня работают 58 молодежных пространств и центров, 12 из которых открыли в 2025 году. При этом губернатор заявил, что инфраструктуры для молодежи «всё равно мало», и поручил обеспечить молодежные центры во всех муниципалитетах региона.

Кроме того, Беспрозванных напомнил, что форум «ШУМ» уже пять лет является федеральной площадкой Всероссийского молодежного образовательного форума, а в 2025 году получил статус победителя в номинации «Молодежное событие года». По словам губернатора, в прошлом году площадку перевели на круглогодичный формат работы, что позволит проводить больше образовательных программ для участников из разных регионов России и других стран.

Также глава региона отметил рост волонтерского движения. По его словам, в 2025 году Калининградская область вошла в пятерку лучших регионов страны по деятельности ресурсных центров добровольчества в рейтинге Ассоциации «Добро.РФ». «Я считаю, что это такая заслуга всех жителей нашего региона. Поэтому ещё раз большое спасибо за такое большое и доброе сердце, и самое главное — помощь и поддержку друг другу», — заявил Беспрозванных.