Представитель ЦБ: инициатива запуска калининградской ипотеки — в ведении областных властей

Тема ипотеки остается актуальной для жителей Калининградской области, при этом инициатива разработки и запуска льготных региональных программ находится в ведении областных властей. Об этом сообщил замначальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров, отвечая на вопросы «Нового Калининграда».

Журналисты обратили внимание, что вопрос об ипотеке крайне актуален для Калининградской области с учетом того, доходы местных жителей не всегда позволяют конкурировать с приезжими, и поинтересовались, возможно ли создание адресной региональной ипотечной программы, как для дальневосточников.

«Да, тема и правда актуальная, — ответил Пивоваров. — Интерес калининградцев к ипотеке продолжает расти. Цифры говорят сами за себя: на начало апреля 2026 года задолженность по ипотечным жилищным кредитам составила почти 146 миллиардов рублей. Прирост составил 14% по сравнению с прошлым годом». По его словам, объем новых выдач в марте 2026 года составил 2,6 миллиарда рублей, что на 22% больше, чем в марте 2025 года.

«Что касается создания в регионах адресных льготных ипотечных программ, то важно понимать: разработка и запуск таких инициатив находятся в ведении органов исполнительной власти, — обратил внимание представитель ЦБ. — Главное, что может поддержать рынок ипотеки — это снижение инфляции и рыночных ставок. Поэтому со своей стороны мы продолжаем работу по обеспечению низкой инфляции и устойчивости финансовой системы. Это основа для долгосрочного развития рынка ипотечного кредитования».

Накануне губернатор Алексей Беспрозванных во время своего отчета перед Заксобранием за 2025 год сообщил, что проблема доступности жилья остается острой для жителей области, одним из возможных решений может стать ипотека «конкретно для калининградцев». Он сказал, что над разработкой «очень важно совместно поработать».

В феврале 2026 года по сравнению с январём число сделок по льготной ипотеке сократилось в Калининградской области на 66%. Такие данные приводит Объединённое кредитное бюро. В целом по России в феврале банки выдали 22,2 тыс. льготных ипотек — это на 62% меньше, чем месяцем ранее. Эксперты связывают резкое снижение с изменением условий государственных программ и завершением ажиотажного спроса в январе.