Горвласти: графические схемы на остановках потеряли свою актуальность

Графические схема на остановках общественного транспорта в Калининграде потеряли свою актуальность из-за упразднений, корректировок и введений новых маршрутов. Как сообщили представители администрации города в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», восстанавливать схемы не планируется.

Схемы городских маршрутов на остановках разместили к Чемпионату мира по футболу. «Размещение схем — не обязательное требование, за восемь прошедших лет они потеряли актуальность в связи с упразднением, корректировкой и введением маршрутов. Восстанавливать графические схемы на остановках не планируется», — подчеркнули в мэрии.

При обслуживании павильонов устаревшие схемы убирают «частично», добавили горвласти.


