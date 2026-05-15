Горвласти: графические схемы на остановках потеряли свою актуальность

Схемы городских маршрутов на остановках разместили к Чемпионату мира по футболу. «Размещение схем — не обязательное требование, за восемь прошедших лет они потеряли актуальность в связи с упразднением, корректировкой и введением маршрутов. Восстанавливать графические схемы на остановках не планируется», — подчеркнули в мэрии.

При обслуживании павильонов устаревшие схемы убирают «частично», добавили горвласти.