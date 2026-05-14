«Аэрофлот» возобновляет полеты в Дубай с июня

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

«„Аэрофлот“ с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля — два раза в сутки. Продажа билетов открыта», — говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

Воздушное пространство ряда стран на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля на фоне обострения конфликта в регионе. С 16 апреля до 15 мая Росавиация разрешила полеты в Израиль с 07:00 по 01:00 мск. Затем ведомство отменило рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ, а также сняло ограничения на использование воздушного пространства Ирана.