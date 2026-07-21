Жителя Светлогорска отправили в колонию за незаконное хранение оружия и боеприпасов

В Светлогорске суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому по уголовному делу о незаконном хранении оружия. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 62-летний подсудимый обнаружил в лесу у поселка Логвино несколько единиц огнестрельного оружия, более 550 патронов и взрывные устройства. Опасную находку мужчина незаконно хранил по месту жительства в постройке на территории Светлогорска. В ноябре 2025 года оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.