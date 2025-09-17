Эксперт: каждый пятый житель России испытывает трудности с обслуживанием кредита

Каждый пятый россиянин столкнулся с «непосильной» кредитной нагрузкой — 22% граждан не могут платить по кредиту. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

В опросе приняли участие 1200 респондентов старше 18 лет. 18,5% заемщиков тратят на платежи более половины своего бюджета, а 21% — считают свою долговую нагрузку слишком высокой.

По правилам «здорового кредитования» уровень платежей по кредитам не должен превышать 30% от доходов заемщика, говорит председатель КонфОП Дмитрий Янин. Но результаты опроса показывают, что у значительной части заемщиков текущие обязательства превышают их финансовые возможности, отмечает он. Это ставит таких граждан под угрозу финансовых и социальных рисков, поскольку неуплата долгов ведет к начислению штрафов, судебным разбирательствам и принудительному взысканию.

Напомним, что в августе Калининградская область оказалась на 33-м месте по количеству выданных в августе кредитных карт. Жители региона оформили 12,04 тыс. кредиток с общим лимитом 1,73 млрд рублей.

