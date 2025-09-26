Ozon зарегистрировался на территории САР в Калининградской области

Ozon завершил перерегистрацию в российскую юрисдикцию. Компания зарегистрирована в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе на Октябрьском острове в Калининграде. Об этом сообщают «Ведомости».
Торги обыкновенными акциями МКПАО «Озон» будут возобновлены до конца 2025 г. Биржа заранее уведомит об этом инвесторов.Напомним, 1 сентября на внеочередном собрании акционеры Ozon утвердили решения, необходимые для завершения процедуры редомициляции в САР Калининградской области. Речь идёт о редомициляции кипрской Ozon Holdings Limited. В конце декабря 2024 года акционеры компании утвердили решение о её «переезде» в САР Калининградской области, где она продолжит деятельность как МКПАО «Озон».
Ранее сообщалось, что процесс «переезда» должен завершиться до конца 2025 года, по итогам процесса акции МКПАО будут торговаться на Мосбирже. 31 июля сообщалось, что на 1 сентября запланировано внеочередное собрание акционеров, в повестку которого будут вынесены «юридические вопросы, необходимые для завершения процесса редомициляции». 4 сентября стало известно, что Ozon Holdings PLC направил документы для госрегистрации в качестве МКПАО «Озон».