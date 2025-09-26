Ozon зарегистрировался на территории САР в Калининградской области

Ozon завершил перерегистрацию в российскую юрисдикцию. Компания зарегистрирована в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе на Октябрьском острове в Калининграде. Об этом сообщают «Ведомости».

Торги обыкновенными акциями МКПАО «Озон» будут возобновлены до конца 2025 г. Биржа заранее уведомит об этом инвесторов.