Владельцы компании по производству газонов столкнулись с проблемой ввоза семян

Компания по производству рулонных газонов столкнулась с запретом на ввоз в Калининградскую область семян из Голландии. Об этом владельцы фирмы Вадим и Ирина Безродные рассказали на заседании круглого стола Балтийского делового клуба, посвященного проблемам бизнеса.

По словам предпринимателей, они стали первыми, кто начал производить в регионе такие газоны. Сначала бизнесмены столкнулись с проблемой при поиске земельного участка под выращивание газона — сложности возникли с агентством по имуществу, поэтому они решили посадить траву на собственной земле. После этого возникли проблемы с ввозом специальных семян, который долго согласовывался. «И ровно через три дня Россельхознадзор ввел запрет на их ввоз в Россию из Голландии», — рассказала Жанна Безродная. По её словам, предприниматели закупили их с запасом и будут пытаться искать другие каналы поставок.

И.о. министра сельского хозяйства Елена Доманская отметила, что на территории области производства таких семян нет, ситуация с импортом из Голландии в лучшую сторону в ближайший период не изменится в связи с геополитической обстановкой. Она также обратила внимание на то, что непростая ситуация складывается и с ввозом семян овощей. Замминистра предложила предпринимателям обратиться в региональный филиал Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии, расположенный в пос. Славянское.

