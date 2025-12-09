Средний чек россиян на новогодние путешествия вырос до 272 000 рублей

Средний чек на путешествие россиян под Новый год увеличился на 52% относительно первых 10 месяцев 2025 года и достиг 272 000 рублей. Любимым направлением остается Египет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.

В топ-5 любимых направлений россиян входят Египет (33,6% всех бронирований на праздники), ОАЭ (18,5%), Таиланд (15,5%), Турция (7,7%) и Вьетнам (7,1%).

«Самым дорогим направлением из топ-5 стал Таиланд — путешествие в страну на двух взрослых стоит 371 000 рублей. Самым бюджетным популярным направлением на Новый Год оказалась Турция — средний чек в стране составил 205 000 рублей. Средняя путевка в Египет в новогодние праздники обойдется 247 000 рублей, в ОАЭ — 246 000 рублей», — отмечает издание.



