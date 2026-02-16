Оператор: калининградцам стали реже звонить мошенники

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининградской области значительно сократилось количество спамерских и мошеннических звонков. Об этом сообщает оператор МТС, ссылаясь на собственное исследование.

«За последние шесть месяцев 2025 года количество спамерских и мошеннических вызовов сократилось на 17% по сравнению с первым полугодием, — отмечают в пресс-службе оператора. — Всего в 2025 году с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов МТС заблокировала более 21 миллиона звонков в адрес калининградцев. При этом начиная с июня количество мошеннических и спам-атак стало снижаться ежемесячно. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных вызовов».

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей области в 2025 году, составила около 4,8 миллионов минут.

«К сожалению, тема борьбы с телефонными мошенниками остаётся актуальной для региона. Учитывая высокую степень осведомлённости основной массы населения, злоумышленники всё чаще фокусируются на менее защищённых категориях — пожилых людях и детях, — комментирует ситуацию директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова. — Мы уделяем особое внимание разработке технологических решений для безопасности граждан, учитывая различные сценарии. Постоянно совершенствуя ИИ-алгоритмы, мы ускоряем распознавание нежелательных звонков. Если злоумышленнику удалось дозвониться до абонента, искусственный интеллект способен выявить признаки обмана и предупредить об этом прямо в момент разговора. Кроме того, недавно появилась возможность получать уведомления на смартфон, когда кому-то из родных поступает звонок с подозрительного номера».

Напомним, что 7 февраля в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что калининградцы за один только день перевели мошенникам 4,4 млн рублей. Одной из жертв тогда стала врач военно-морского госпиталя, которая пожелала заработать на бирже и потеряла 3 525 000 рублей, в том числе заёмных средств.
