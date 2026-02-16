В КЖД уточнили расписание пригородных поездов в февральские праздники

С 21 по 23 февраля все пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

В сообщении Калининград — Зеленоградск электропоезда «Ласточка» будут отправляться из Калининграда в 6:37, 8:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49 и 19:55. Отправление из Зеленоградска запланировано на 7:45, 9:07 (до Северного вокзала), 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03 и 21:03.

Из Зеленоградска до Пионерского и Светлогорска «Ласточки» будут отправляться в 9:00 и 11:29 (до ст. Светлогорск-2), 13:14 (до ст. Светлогорск-1), 18:10 (до ст. Пионерский Курорт), 20:56 (до ст. Светлогорск-2). Из Светлогорска-2 поезда будут курсировать в 10:22 и 12:24, из Светлогорска-1 — в 14:07, а из Пионерского — в 19:23.

В сообщении Калининград — Светлогорск отправление «Ласточки» из Калининграда запланировано на 6:18, 7:41, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03, 16:44 (с Северного вокзала), 17:40, 18:41. Обратно из Светлогорска: в 7:39, 8:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16 (до Северного вокзала), 15:40, 16:42, 17:51, 18:54, 19:57.

Вечерний пригородный поезд до Немана, отправляющийся в 18:21 с Южного вокзала, 21 и 22 февраля курсировать не будет. Утренний поезд из Немана 22 и 23 февраля также не курсирует. Отправление вечернего поезда из Немана в 17:20 переносится с 22 на 23 февраля.

В сообщении Калининград — Мамоново будет курсировать рельсовый автобус, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25 и в обратном направлении в 16:20.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».