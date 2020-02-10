За ночь ветер повалил на областные трассы 12 деревьев (фото)

В ночь с воскресенья на понедельник сильный ветер повалил на региональные трассы 12 деревьев. Об этом в понедельник в своем Instagram сообщает региональное министерство развития инфраструктуры.
«Ночью температура воздуха была +4 +6 градусов, местами дождь. По состоянию на 10:00 на дороги повалено ветром 12 деревьев. Все убраны. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Штормовое предупреждение по Калининградской области отменяется, днём юго-западный ветер 13-17 м/с, с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении министерства.Фото министерства развития инфраструктуры Калининградской области
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